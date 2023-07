Lombardia: Palmeri (Lombardia Migliore), ‘in assestamento bilancio politica rimasta fuori’

Luglio 27, 2023

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – “Lombardia Migliore interpreta la politica in modo pragmatico, non ideologico, come dialogo per la costruzione del bene comune. Per questo durante l’approvazione dell’assestamento di bilancio abbiamo scelto di non seguire una strada ostruzionistica e abbiamo presentato un numero limitato di proposte puntuali, che andavano nella direzione di intervenire su un documento, a nostro giudizio, poco coraggioso e con poca visione”. Così il capogruppo di Lombardia Migliore-Letizia Moratti, Manfredi Palmeri, sulla riunione odierna per l’assestamento di bilancio in Regione Lombardia.

“L’atteggiamento di chiusura della Giunta -spiega Palmeri- ha, purtroppo, interrotto ogni dialogo e polarizzato le posizioni. La politica è rimasta fuori dal Consiglio regionale e la terza assemblea legislativa del Paese ha passato due giorni a parlare di regolamento e di ordine dei lavori, allontanandoci dal nostro ruolo: avanzare proposte per rispondere ai bisogni dei cittadini lombardi. La maggioranza, alla luce di questa esperienza negativa, deve riflettere. Cosa farà la prossima volta quando si troverà non più con 2.300 emendamenti, ma magari con 80 mila?”.

“Il coinvolgimento dei parenti degli anziani ricoverati nella programmazione delle attività all’interno delle Rsa, l’aggiornamento e ampliamento dei dataset del portale open data di Regione Lombardia (importante in un’epoca in cui le decisioni politiche sono sempre più orientate dai dati), maggiori risorse all’assistenza domiciliare integrata, alla prevenzione in sanità, ai medici di famiglia, l’installazione dei defibrillatori salvavita nei caseggiati di edilizia popolare, interventi per finanziare la metrotranvia Milano-Limbiate e il Bosco delle Querce (l’area di Seveso che sorge nel luogo del disastro dell’Icmesa), il piano territoriale d’area Malpensa, la costituzione del Comitato contro le dipendenze, il sostegno allo sport e al suo valore (tra poco anche costituzionale), sono alcune delle proposte che abbiamo avanzato. Un lavoro che non va perduto, anche se le nostre proposte non sono state accolte, e un lavoro che continueremo nei prossimi mesi”, hanno dichiarato i quattro consiglieri firmatari dei progetti, Manfredi Palmeri, Ivan Rota, Luca Ferrazzi e Martina Sassoli che hanno voluto interpretare come un ripensamento, le parole degli assessori e dei componenti della Giunta regionale che, nella giornata di oggi, hanno espresso apertura e in alcuni casi esplicito apprezzamento alle proposte avanzate dal gruppo Lombardia Migliore-Letizia Moratti.