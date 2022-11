Lombardia: Peluffo (Pd), ‘Moratti nostra candidata? Fontana pensi a centrodestra’**

Novembre 2, 2022

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Non so dove Fontana abbia visto questi commenti…”. Così Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardia, su Attilio Fontana che parla di “toni entusiasti” del centrosinistra su Letizia Moratti additandola come possibile candidata alle regionali. “Fontana -dice Peluffo all’Adnkronos- sta cercando di mettere in secondo piano la notizia di oggi ovvero che il centrodestra in Lombardia è esploso. Moratti si dimette perchè la giunta di centrodestra non da risposte ai lombardi. Fontana risponda su questo”.

Quindi esclude che Letizia Moratti possa essere il nome del centrosinistra per le regionali? “Noi stiamo facendo un altro lavoro con tutte le forze di opposizione per un’offerta politica alternativa al governo di centrodestra in questi anni. Moratti dimettendosi ha dato ragione all’opposizione e oggi il tema è che quel centrodestra è esploso. Fontana è inutile che butti la palla dall’altra parte”.