Lombardia: premio ‘Rosa Camuna’ alla memoria di Roberto Maroni

Maggio 25, 2023

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – “Il premio ‘Rosa Camuna’ alla memoria a Roberto Maroni è il giusto omaggio a un grande lombardo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio delle istituzioni riuscendo a lasciare il segno e ottenendo grandi risultati”. Lo afferma Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, che aveva candidato l’ex governatore lombardo per il riconoscimento.

Scomparso lo scorso novembre, Roberto Maroni è stato più volte ministro dell’Interno, ministro del Lavoro, vicepremier e presidente di Regione Lombardia dal 2013 al 2018.

“Siamo orgogliosi, come Lega, di aver proposto Maroni per questo riconoscimento -aggiunge Corbetta-. Averglielo riconosciuto è il minimo che si possa fare per rendere omaggio al suo lavoro e al suo esempio, tenendo vivo il suo ricordo”.