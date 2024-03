Lombardia: presentata ‘Monza-Montevecchia eco trail’, corsa per ‘atleti coraggiosi’

Marzo 11, 2024

Milano, 11 mar. (Adnkronos) – “La Monza-Montevecchia è una corsa per donne e uomini coraggiosi che trasmette un forte messaggio di promozione dell’atletica e, più in generale, dei valori dello sport”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, è intervenuto questa mattina alla presentazione della ‘Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail’, a Palazzo Pirelli. Si tratta, ha sottolineato Romani, di “una gara da vincere prima di tutto con la testa, in cui occorre determinazione e costanza, poiché si riesce ad arrivare fino in fondo solo se si ha ben presente l’obiettivo. E questo è il più bel messaggio che lo sport possa dare”.

L’appuntamento con la ‘Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail’, patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia, è in programma per domenica 19 maggio: un trail di 33,5 chilometri con un dislivello positivo di 700 metri tra la Reggia di Monza e Montevecchia (LC), lungo sentieri che attraversano il Parco Reale di Monza, il Parco dell’Alta Valle del Lambro e il Parco Regionale di Montevecchia e della Val Curone.

Il percorso prevede due speciali rilevamenti cronometrici: il Gp della Velocità Saugella nel tratto più veloce del tracciato, tutto su asfalto, dalla partenza fino all’uscita del Parco di Monza (di circa cinque chilometri) e il temutissimo Gp della Montagna Vetraria Cogliati, durissima cronoscalata verso l’arrivo a Montevecchia, posizionato al 26esimo chilometro.

Giunta alla 12esima edizione e promossa dal Monza Marathon Team in collaborazione con Società Alpinisti Monzesi (S.A.M.), la gara nasce da una grande classica del podismo brianzolo degli anni Settanta e Ottanta e vedrà al via 250 coppie di atleti. La ‘Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail’ è riconosciuta ed inserita nel calendario ufficiale Fidal-Federazione italiana di atletica leggera.

“La Monza-Montevecchia è, innanzitutto, una durissima prova di fatica -rimarca Federico Romani-. Un’esperienza riservata solo a ‘super atleti’, sia per lo straordinario impegno fisico richiesto sia per l’approccio mentale. Ma non è solo uno importante evento sportivo. È un’esperienza straordinaria, capace di unire, in un mix inedito, sport e ambiente, sostenibilità e scoperta del territorio. La presenza di centinaia di atleti provenienti da tutta la regione e anche da fuori è, infatti, un importante traino per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, per far conoscere da vicino i paesaggi, i monumenti e i luoghi della nostra terra in un percorso che si snoda attraverso i territori di otto Comuni brianzoli”.

“Proprio grazie a questa edizione -sottolinea Il Presidente del Monza Marathon Team Luca Pancirolli, evidenziando l’importanza del legame tra la corsa e la solidarietà- raggiungeremo la quota di donazioni complessiva di 300mila euro raccolta per numerosi e concreti progetti solidali del territorio. Monza Marathon Team è l’unica società lombarda che rinnova di anno in anno questa vocazione solidale. L’evento e la solidarietà che ne deriva sono frutto della collaborazione con il territorio, in particolare con la Società Alpinisti Monzesi, Runner Desio, City Angels, oltre agli sponsor e ai nostri 150 volontari che collaborano e ci sostengono”. L’edizione di quest’anno sostiene tre iniziative sociali: un progetto di Barth Italia Onlus a sostegno della ricerca per trovare una cura per la Sindrome di Barth, una malattia genetica rara; “Per il cuore del bambino” di Brianza per il Cuore per la diagnosi e la cura del bambino cardiopatico presso l’Ospedale San Gerardo di Monza; un progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo nel Comune di Montevecchia.