Lombardia: Pri sosterrà lista civica ‘Fontana Presidente’

Gennaio 4, 2023

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Il Partito repubblicano sosterrà la lista civica ‘Fontana Presidente’ alle prossime elezioni regionali del 2023: “Ringrazio il coordinatore regionale del Pri, Franco De Angelis, con il quale c’è una ampia sintonia, non da oggi -afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, candidato di centrodestra per la riconferma alla guida della Regione-. L’accordo con gli amici del Pri e il loro sostegno per queste elezioni regionali sono per me motivo di grande soddisfazione”.

“Con gli amici repubblicani -aggiunge Fontana- abbiamo una condivisione profonda sui valori che hanno fatto grande la Lombardia. Mettere al centro gli interessi dei cittadini, offrire soluzioni politiche non ideologiche ma legate al pragmatismo e al buon senso; leggere i bisogni, prevedere gli scenari possibili, programmare e proporre soluzioni che emergono, appunto, dalla capacità di ascoltare. È un modo di far politica che in Lombardia assicura la stabilità da più di trent’anni e che è capace di progettare il futuro. Sono contento -conclude- che questo percorso si possa fare insieme agli amici del Pri”.