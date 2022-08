Lombardia: progetti per under35, incontro su ‘Z-power. Young people back to the movies’

Agosto 26, 2022

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – Fare il punto sulle iniziative destinate agli under 35 e ragionare a tutto campo sulle azioni da predisporre nei prossimi mesi in tema di politiche giovanili. Questo l’obiettivo dell’incontro fra l’assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione e il direttore generale della Fondazione Cineteca Italiana, Matteo Pavesi. In particolare, oggi, l’attenzione è stata posta sul progetto ‘Z-Power. Young people back to the movies’, che ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia di 40.000 euro grazie al bando regionale ‘Giovani Smart’, concepito per favorire l’inclusione dei giovani, attivare reti di contrasto al disagio giovanile e sostenere progetti di partecipazione rivolti ai giovani in tutti i territori lombardi.

Attraverso questa misura, nella città di Milano sono stati ammessi a finanziamento 10 progetti, per un totale di oltre 380.000 euro. In tutto il territorio regionale, invece, sono 163 i progetti sostenuti, attraverso uno stanziamento di 6 milioni di euro.

Nello specifico, l’iniziativa di cui è capofila Fondazione Cineteca Italiana prevede l’organizzazione di rassegne di film europei d’autore. Le opere vengono selezionate da circa 240 giovani tra i 19 e i 23 anni che, tra le varie attività, ne curano anche l’introduzione al pubblico e i relativi materiali didattici. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e di socialità dei giovani che hanno particolarmente sofferto l’isolamento dovuto alla pandemia e, con ancora maggiore attenzione, di quelli che vivono in territori caratterizzati da forme di isolamento geografico. Inoltre, il progetto intende rilanciare il cinema e l’audiovisivo come strumenti di conoscenza, socialità, apprendimento e crescita culturale. L’occasione, quindi, è stata utile anche per ribadire lo spirito collaborativo tra Regione Lombardia e Fondazione Cineteca Italiana.