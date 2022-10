Lombardia: qualità dell’aria, a Mantova scattano misure temporanee primo livello

Ottobre 20, 2022

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Da domani, venerdì 21 ottobre, saranno attivate a Mantova e provincia, dove ieri è stato raggiunto il sesto giorno consecutivo di superamento dei limiti di Pm10, le misure temporanee di primo livello. Lo comunica Regione Lombardia, precisando che le misure restano attive anche nelle province di Milano, Lodi e Cremona.

Per quanto riguarda le misure su agricoltura e riscaldamento, le limitazioni si applicano a tutti i comuni della provincia interessata dai superamenti continuativi. Relativamente alle limitazioni in agricoltura, che in questo periodo potrebbe aver determinato più di altre sorgenti i superamenti, è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato. Per il riscaldamento invece è previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa – in presenza d’impianto di riscaldamento alternativo – con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle. Si rammenta che quest’anno gli impianti di riscaldamento a gas naturale possono essere accesi a partire dal 22 ottobre per un massimo di 13 ore al giorno e una temperatura media di 19 gradi, secondo quanto disposto dal Dm 383 del 6 ottobre 2022. Sono attivi i divieti relativi a tutti i tipi di combustioni all’aperto.

Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a Euro4 diesel dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30, oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti. Le limitazioni sono attive anche per i veicoli che utilizzano Move-in (con esclusione dei veicoli commerciali e dei veicoli Euro5 che non rientrano nelle limitazioni regionali). Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria.