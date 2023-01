Lombardia: R.La Russa, ‘al Pirellone FdI sarà determinante ma ci sarà concertazione’

Gennaio 31, 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – “Se i risultati delle elezioni confermeranno le previsioni, Fdi potrà avere una presenza determinante in consiglio regionale. Non ci saranno divergenze. Tutti avranno pari dignità e saranno tenuti nella giusta considerazione”. Lo assicura Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia e vice-coordinatore regionale di FdI.

“La scelta di Attilio Fontana, totalmente condivisa da Fdi, ne è la garanzia -spiega La Russa-. Il nostro partito non ha mai pensato di prevaricare nessuno, sappiamo bene che cosa significhi essere considerati marginali numericamente. Veniamo da una storia molto lontana, quando era difficile e rischioso soltanto definirsi di destra, e abbiamo subito un ostruzionismo feroce e un’ingiusta emarginazione ideologica. Non commetteremo l’errore di considerarci superiori agli alleati e agli stessi avversari. Con tutti vorremo collaborare lealmente per il bene della Lombardia, unico nostro scopo. In particolare, intensificheremo ancora di più la coesione con tutto il centrodestra”. Del resto “la nostra è una coalizione formidabile e sulla strada segnata in questi cinque anni proseguiremo per fare ancora meglio”.

Fratelli d’Italia, sottolinea l’assessore, è “un partito maturo che ha la coerenza politica nel proprio dna ed è anche grazie a questa caratteristica che siamo apprezzati dai nostri elettori. Aggiungo che al presidente Fontana, che è il candidato di tutta la coalizione di centrodestra, garantiremo la massima collaborazione e il massimo sostegno. Le polemiche, strumentalmente sollevate in questi giorni dai sostenitori di Majorino, fanno parte di una più vasta strategia del centrosinistra che si illude, vanamente, di indebolire la nostra coalizione. Abbaiano alla luna, sapendo che ancora una volta i cittadini non li seguiranno”.