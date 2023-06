Lombardia: R.La Russa, ‘in prima linea per promuovere educazione stradale a scuola’

Giugno 6, 2023

Milano, 6 giu. (Adnkronos) – Promuovere tra i giovani studenti la cultura della prevenzione nell’ambito dell’educazione stradale, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine, delle Polizie Locali e delle province lombarde. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa. Il provvedimento contiene lo schema di convenzione tra Regione e Ufficio scolastico regionale per attuare il progetto ‘Educazione stradale nelle scuole-biennio 2023-2024’ dedicato alle scuole secondarie di secondo grado.

Per le attività del centro regionale lombardo di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale sono stati stanziati 140.000 euro: “Sono troppe le morti causate ogni anno dagli incidenti stradali, molto spesso dovuti a comportamenti a rischio -afferma l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa-. Per questo, è fondamentale sensibilizzare i ragazzi già in età scolare, insegnando loro le regole base dell’educazione stradale e mettendoli in guardia dalle condotte pericolose che, purtroppo, anche molti adulti continuano a mettere in pratica. Grazie alla collaborazione con le Forze dell’ordine e le polizie locali i ragazzi coinvolti nel progetto potranno accrescere la consapevolezza sui rischi e la propria cultura stradale, che rappresenta un prezioso strumento di prevenzione”.

Il progetto prevede percorsi di educazione alla sicurezza stradale, con programmi inseriti nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e iniziative per la sensibilizzazione e l’informazione sulla relazione tra fattori psicofisici e guida.