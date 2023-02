Lombardia: Regione aderisce a progetto europeo ‘H2ma’ per diffusione idrogeno

Febbraio 1, 2023

Milano, 1 feb. (Adnkronos) – La Regione Lombardia fa un altro passo avanti propedeutico alla diffusione dell’idrogeno verde. Con una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, la Lombardia aderisce al progetto europeo ‘H2ma – Green Hydrogen Mobility for alpine region transportation’. Diverse le attività previste dal piano avviato lo scorso mese di novembre. Dalla primavera, infatti, la Regione svilupperà una strategia complessa per la programmazione delle infrastrutture dell’idrogeno sull’area alpina per il settore della mobilità. E predisporrà uno strumento applicativo attraverso il quale comparare azioni e strategie delle regioni partecipanti.

Il budget complessivo del progetto approvato ammonta a 2.273.154,68 euro, così suddiviso: 1.704.866 euro di finanziamento europeo Fesr; 568.288,68 euro di cofinanziamento a carico dei partner. Per Regione Lombardia l’impegno complessivo ammonta a 175.000 euro, così ripartito: 131.250 euro a carico della Commissione europea (75%) a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr); 43.750 euro come cofinanziamento nazionale (25%) a valere sul fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (Mef-Igrue). Con l’approvazione della delibera si prevede inoltre l’istituzione di capitoli di bilancio dedicati all’attuazione del progetto ‘H2MA – Green Hydrogen Mobility for Alpine Region Transportation’ a valere sulle prossime annualità: 95.000 euro nel 2023; 70.125 euro nel 2024; 9.875 euro nel 2025.

Al partenariato, oltre a Regione Lombardia, partecipano Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region – Slovenia (coordinatore); Business Support Centre, Ltd, Kranj – Slovenia; Eurometropol de Strasbourg – Francia; Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Italia; Cluster Pole Vehicule du Futur – Francia; Città Metropolitana di Torino – Italia; Climate Partner Upper Rhine Valley – Germania; 4ward Energy Research Ltd – Austria; Codognotto Austria – Austria; Italian German Chamber of Commerce Munich – Stuttgart – Germania.