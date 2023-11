Lombardia: Roggiani (Pd), ‘Lo Palo sfiduciata, destra spaccata’

Novembre 14, 2023

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Passa la mozione di sfiducia alla presidente di Arpa Lombardia, Lucia Lo Palo: una scelta doverosa dopo le sue vergognose dichiarazioni negazioniste sul cambiamento climatico. Una vittoria importante del Gruppo del Pd in Regione e di tutte le cittadine e i cittadini lombardi, per proteggere l’agenzia per la protezione dell’ambiente da posizioni folli e ideologiche”. Così Silvia Roggiani, segretaria regionale Pd Lombardia, aggiungendo: “La destra in Regione si è spaccata, per la seconda volta la maggioranza vota contro se stessa con lo scrutinio segreto, palesando così tutte le sue debolezze e divisioni”.