Lombardia: Romani convoca Consiglio regionale per Sessione di Bilancio

Luglio 24, 2023

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Il Presidente Federico Romani ha convocato il Consiglio regionale per la Sessione di Bilancio nei giorni 25, 26 e 27 luglio, sempre alle ore 10 con possibile prosecuzione dei lavori fino a mezzanotte.

All’ordine del giorno il Rendiconto generale della gestione 2022 e l’Assestamento al bilancio per il triennio 2023-2025: relatore di entrambi i documenti è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini (Lega).

Al termine della Sessione di Bilancio il Consiglio regionale si riunirà nuovamente in seduta ordinaria (convocata per venerdì 28 alle ore 10) per esaminare la proposta di atto amministrativo che individua i valichi montani in Regione Lombardia, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 852 del 5 aprile 2023 (relatore Carlo Bravo, FdI)

A seguire l’ordine del giorno prevede numerose nomine così suddivise: tre componenti nel collegio dei revisori dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia); tre componenti nell’organo di revisione legale, di cui uno con funzione di Presidente, della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica; un componente del Collegio dei revisori della Fondazione Piccolo teatro di Milano Teatro d’Europa; un componente del Collegio sindacale dell’Agenzia di Controllo del servizio sociosanitario lombardo; cinque componenti della Consulta degli ordini, collegi e associazioni professionali; sette componenti effettivi e sette supplenti del Comitato misto paritetico per la regolamentazione delle servitù militari; cinque componenti del Comitato tecnico-scientifico, in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità; due Consiglieri regionali nel Comitato di indirizzo e coordinamento in area dipendenze.