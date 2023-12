Lombardia: Romani, ‘patto S.Ambrogio grande gioco di squadra Regione-governo”

Dicembre 7, 2023

Rho (Mi), 07 dic. – (Adnkronos) – “La grande capacità progettuale unita alla concretezza e alla pragmaticità che da sempre contraddistinguono Regione Lombardia, hanno trovato in questo governo un interlocutore attento ed estremamente disponibile. Un gioco di squadra importante che ci ha consentito di mettere insieme risorse europee, statali e regionali per oltre un miliardo e 200 milioni di euro”. Cosi il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani a margine della firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Lombardia, presentato al polo fieristico di Rho-Pero, a cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. “Con la firma del ‘patto di Sant’Ambrogio’ -sottolinea Romani- la nostra regione potrà ulteriormente migliorare la propria competività internazionale investendo soprattutto nella ricerca, nelle infrastrutture e nella rigenerazione urbana, settori strategici per l’economia e il tessuto sociale lombardo”.