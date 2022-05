Lombardia: Ronzulli (FI), ‘Fontana ha fatto bene, centrodestra deciderà dopo le amministrative’

Maggio 29, 2022

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Il Governatore Fontana ha lavorato molto bene insieme a tutto il centrodestra e credo che i cittadini lombardi si aspettino una riconferma. La coalizione affronterà questo discorso per decidere le candidature alle prossime regionali dopo le elezioni amministrative, in vista delle quali Forza Italia ha presentato liste molto forti e competitive. Ci aspettiamo grandi risultati, abbiamo lavorato per andare in coalizione in quasi tutti i comuni, perché dove il centrodestra viaggia unito si vince”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ai microfoni del TgR Lombardia.