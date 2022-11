Novembre 6, 2022

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “La candidatura della Moratti divide – tanto per cambiare – il centrosinistra. In Lombardia il Pd non ha come rivale il M5S e si è fabbricato il duo Calenda-Moratti. Per Fontana sarà una passeggiata”. Lo scrive in un tweet Gianfranco Rotondi.