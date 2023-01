Gennaio 25, 2023

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – “Prendo questa esternazione di Letizia con simpatia, ma certamente voterò per Majorino'”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala replica aLetizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia che in un tweet di stamattina ha scritto “Il sindaco Beppe Sala voterà per me”.

“Io voto Majorino -conclude Sala- perché ci sono ragioni ovvie per cui credo che possa essere un buon presidente”.