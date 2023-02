Febbraio 10, 2023

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – Il segretario della Lega Matteo Salvini ricorda Roberto Maroni e Umberto Bossi nel suo intervento alla chiusura della campagna elettorale del Carroccio per il governatore Attilio Fontana a Brescia. “Ritengo di ringraziare Roberto Maroni per quello che ha fatto e dato, e per la forza che ci ha messo” e dal palco ricorda il percorso dell’autonomia che è “il coronamento che Umberto Bossi ha cominciato prima di tanti e di tutti”.