Lombardia: Salvini presenta candidati Lega, ’12 e 13 febbraio sarà scelta importante’

Gennaio 15, 2023

Milano, 15 gen.(Adnkronos) – “In questa sala, chi sceglie la Lega e Attilio Fontana, il 12 e il 13 febbraio fa una scelta importante”. Così Matteo Salvini dal palco di Palazzo delle Stelline, a Milano, interviene all’evento di presentazione dei candidati del Carroccio alla Regione Lombardia, accolto dagli applausi e dall’entusiasmo dei presenti. La sala è gremita, qualcuno resta in piedi perché i posti sono esauriti.

Il ministro e vicepremier è sceso in campo per supportare il governatore uscente Attilio Fontana che, con il sostegno dalla coalizione di centrodestra, punta alla riconferma: “Negli ultimi giorni sto sentendo la sinistra che sostiene la necessità di cambiare, dopo 30 anni di centrodestra”. E allora, ironizza, “una riflessione: o i lombardi sono degli sciocchi oppure da 30 anni, i lombardi, che sono persone pragmatiche, guardano ai fatti e non alle chiacchiere, scelgono chi ha portato questa regione ad essere un eccellenza europea e mondiale. Quindi auguro alla Lombardia altri 30 anni di governo della Lega e del centrodestra”. E giù applausi.

Nella lista dei candidati sono molti i nomi nuovi, accanto alle conferme; tra questi, a Milano e provincia, tornano a candidarsi Riccardo Pase, capogruppo della lega al Comune di Senago, seguito da Deborah Giovanati, già consigliere al Comune di Milano e vicepresidente del gruppo Lega Salvini Premier, Silvia Scurati e Jari Colla. Ci sono anche Samuele Piscina e Pietro Marrapodi, che arrivano da Palazzo Marino. “Tutti candidati vengono dai territori -spiega Fontana- molti di loro hanno già fatto gli amministratori locali”. E questo, sottolinea, è “sicuramente un valore aggiunto”. Insomma “la Lega è forte, sono contento. Faremo un ottimo risultato”.

Tra le new entry della lista, oltre all’assessore uscente all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, c’è anche Alan Christian Rizzi, già assessore alla Casa e Housing sociale alla Regione Lombardia, recentemente passato al Carroccio da Forza Italia, non senza qualche strascico amaro: “Provando a fare un’analisi di questi anni in Forza Italia -confida ai giornalisti a margine dell’evento- quest’anno avrei festeggiato 30 anni. Sono entrato quanto avevo 20 anni, nell’ottobre del 93, nella vecchia storica sede di viale Isonzo, che non tutti conoscono. Io sono figlio di quella Fi di Angelo Codignoni, Roberto Cipriani ed Edoardo Teruzzi, che non tutti sanno chi è. Ho imparato tantissimo, ho tanta esperienza e questa esperienza la voglio mettere a disposizione di chi è interessato. Matteo Salvini lo era”.

Del resto, chiarisce, “in tutti questi mesi ho cercato di raccontare una storia al mio partito, di tutte le cose che stavo facendo e tutti gli impegni e sacrifici fatti, soprattutto quando ad agosto mi è stata data la delega all’Housing sociale. Ho cercato in tutti i modi di raccontare quello che stavo facendo, ma probabilmente loro non erano interessati al lavoro che è stato fatto, soprattutto in questi ultimi sei mesi”. E “visto che qui non facciamo teatro o cinema, ma ci occupiamo dei problemi dei cittadini lombardi, quel lavoro doveva assolutamente essere raccontato; ma probabilmente c’era qualcuno che metteva i bastoni tra le ruote”.

Alla domanda se ne abbia mai parlato con il leader Berlusconi, Rizzi risponde: “Purtroppo sono tanti anni che non parlo con il presidente. E questo a me dispiace”. In ogni caso, puntualizza, “un consiglio che voglio dare a Ronzulli, senza polemiche perché io e lei siamo amici e questa amicizia voglio nella maniera più assoluta conservarla, è di non citare mio padre perché lei a differenza di Berlusconi e Salvini che lo hanno conosciuto, non l’ha mai conosciuto”. In ogni caso, conclude, “qui mi sento a casa” e “mi aspetto tantissimo. Il presidente Fontana ha lavorato molto bene. In questi anni di governo abbiamo prodotto risultati straordinari. E dunque mi aspetto la sua riconferma e una Lega in salute”. In fondo “Io volevo Matteo Salvini e la Lega. E questo, il partito lo sapeva da tempo”.