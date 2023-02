Febbraio 13, 2023

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – “Possiamo dirvi grazie, grazie, grazie? Grazie ai lombardi che hanno riconfermato a furor di popolo il buongoverno della Lega e del centrodestra e soprattutto di Attilio Fontana, dopo anni impegnativi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video diffuso poco prima che il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lasciasse la sede di via Bellerio per raggiungere Palazzo Pirelli, dov’è atteso per le dichiarazioni post voto.