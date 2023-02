Lombardia: Salvini scherza con Fontana, ‘chiudiamo, ma non alla Sanremo’

Febbraio 13, 2023

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini scherza con il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rievocando il festival di Sanremo. In un video che i due hanno girato nella sede di via Bellerio, dov’erano in attesa dell’esito dei primi risultati elettorali, Salvini saluta Fontana con una calorosa stretta di mano. “Chiudiamo, ma non alla Sanremo. Solo con la mano”, dice riferendosi probabilmente al bacio tra Rosa Chemical e Fedez nella serata finale del festival, che ha sollevato molte polemiche.