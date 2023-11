Lombardia: Sertori, ‘ok a trasferimento 500mila euro annui per comuni confinanti’

Novembre 15, 2023

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – Il comitato paritetico del fondo comuni confinanti, nella seduta di oggi, mercoledì 15 novembre, ha approvato il trasferimento di risorse pari a 500mila euro annue per ogni comune confinante, per l’annualità 2023, prevista dall’intesa sottoscritta e a valere sul Fondo comuni confinanti. A darne notizia è Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica e ai Rapporti con la Confederazione Elvetica e le Province Autonome.

“Per Regione Lombardia -spiega Sertori- sono state approvate complessivamente 17 proposte su 18 presentate, di cui 15 per gli 11 Comuni confinanti della provincia di Brescia, per un totale di 5,5 milioni di finanziamento e 2 proposte per i 2 Comuni confinanti della provincia di Sondrio per un totale di 1 milione di finanziamento”. Si tratta di “6,5 milioni per l’attuazione di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori, anche attraverso l’organizzazione e il potenziamento dei servizi volti a contrastarne lo spopolamento e, quindi, di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio regionale”.

“Gli interventi -conclude- riguardano il miglioramento dell’accessibilità e delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie, dei collegamenti ciclopedonali, la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture sportive ed il completamento di progettualità già finanziate con il bando 2020-2021-2022”.