Lombardia: Sironi (M5s), ‘su consumo suolo invertire rotta e lavorare a legge nazionale’

Ottobre 26, 2023

Milano, 26 ott. (Adnkronos) – “Mentre l’Europa ci chiede di azzerare il consumo di suolo entro il 2050, la Lombardia si conferma al primo posto in Italia per suolo consumato nel 2022, con 902 ettari in più rispetto al 2021”. Così la senatrice M5s Elena Sironi, componente della VIII commissione Ambiente di Palazzo Madama.

“I dati dell’ultimo rapporto Ispra -spiega la senatrice- ci consegnano ancora una volta l’immagine di un territorio dove il fenomeno non solo non arresta, ma si intensifica, impattando negativamente sul rischio idrogeologico e sul clima. La Lombardia è vittima di una legge regionale con troppe deroghe, oltre che di una cultura che continua ad anteporre la competitività economica alla salvaguardia dell’Ambiente e della Sicurezza dei cittadini. Proteggere il suolo significa proteggere noi stessi e un bene comune fondamentale, ma una certa politica continua a sottovalutare il problema, come se fosse la fisima di qualche ambientalista senza contatto con la realtà. Ma la realtà -sottolinea- sono anche le conseguenze del consumo di suolo, di cui sono responsabili in primis l’edilizia e la logistica. Conseguenze dagli esiti anche drammatici, quando siamo costretti al conto delle vittime dei disastri naturali causati dall’uomo”.

“La Lombardia -ricorda Sironi- soffoca sotto il cemento e non arresta la sua corsa scellerata che una legge regionale e un Piano aria clima non sono in grado di fermare. In Parlamento, come M5s, abbiamo già espresso la nostra piena disponibilità a lavorare assieme al governo per arrivare finalmente a una nuova norma nazionale. Abbiamo anche chiesto l’apertura di un tavolo istituzionale, perché non serve celebrare la Giornata del suolo se poi non si trovano soluzioni concrete al suo consumo. In tal senso -conclude- occorre la piena collaborazione di tutte le forze in campo, per raggiungere l’obiettivo comune al di là delle divisioni politiche”.