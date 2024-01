Lombardia: Terzi, ‘Regione sostiene enti locali per realizzare collegamento Sp 91-Ss 469’

Gennaio 12, 2024

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Regione Lombardia è in campo per efficientare la viabilità nella zona del basso Sebino, tra le province di Bergamo e Brescia. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha incontrato oggi a Credaro (Bg) sindaci e amministratori dei Comuni interessati dal progetto di collegamento viario tra la Sp 91 e la Ss 469.

“Come Regione -ha evidenziato l’assessore Terzi- siamo accanto agli enti locali e li sosteniamo rispetto alla necessità di realizzare un’opera viabilistica complessa ma di grande importanza per il territorio. Abbiamo fatto il punto della situazione con i tecnici della Provincia di Bergamo e abbiamo condiviso con i sindaci i prossimi passi da compiere. L’obiettivo è recuperare le risorse per completare gli interventi. Regione ha già messo in campo 10 milioni di euro col Piano Lombardia per un lotto della Variante alla Sp 91 e ha chiesto al ministero e ad Anas di inserire nel loro contratto di programma la realizzazione dei lotti 2 e 3 della Variante alla SS 469. Lavoreremo con tutti i soggetti coinvolti per raggiungere il risultato: da un lato Anas e Mit e dall’altro la Provincia di Bergamo”.

All’incontro erano presenti sindaci e amministratori dei Comuni di Capriolo, Paratico, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo, oltre al rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Stefano Locatelli, e al presidente della V Commissione regionale Territorio, infrastrutture e mobilità, Jonathan Lobati. “Ringrazio l’assessore Terzi -ha detto il presidente della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi e sindaco di Credaro, Adriana Bellini, promotrice e coordinatrice dell’incontro- per la disponibilità dimostrata e per il piglio concreto con il quale ci sta aiutando nel districare una matassa complessa: sapere di avere accanto Regione ci dà fiducia, noi andiamo avanti perché l’opera viabilistica di variante alla Sp 91 e di collegamento alla Sp 469 è per il nostro territorio indispensabile e non più prorogabile”.