Lombardia: Terzi, ‘ruolo Regione determinante per Tangenziale Est Verdello’

Gennaio 19, 2024

Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Taglio del nastro, con notevole anticipo sul cronoprogramma, per la Tangenziale Est di Verdello/Bg, cofinanziata da Regione Lombardia con 12,8 milioni di euro su un totale di 13,9 milioni. Oggi è stato inaugurato il secondo e ultimo lotto dell’opera, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. “Un giorno importante -ha evidenziato l’assessore Terzi- non solo per Verdello ma per tutto il territorio, che ora può fruire di un’arteria stradale in grado di efficientare la viabilità. L’opera offre ai cittadini e alle imprese un’alternativa all’ex statale 42, diminuendo le code e rendendo la circolazione più fluida e funzionale”.

L’assessore ha ricordato il ruolo determinante di Regione Lombardia: “In questi anni -ha proseguito Terzi- siamo stati concretamente accanto agli enti locali: abbiamo garantito la copertura finanziaria dell’opera e sbloccato la situazione anche dal punto di vista dell’iter progettuale, con la suddivisione in due lotti. Ringrazio Cal e l’impresa appaltatrice per il lavoro svolto: l’infrastruttura apre al traffico con largo anticipo”.

La Tangenziale Est di Verdello si configura come variante alla Sp ex Ss42. Il primo lotto è stato inaugurato a dicembre 2022. Il secondo lotto, finanziato da Regione Lombardia con 3 milioni di euro su un totale di 3,4 milioni, interconnette la ex Ss42 con via Adua a sud dell’abitato, dando piena attuazione alla variante all’ex strada statale. L’opera comprende un percorso ciclopedonale e il sottopasso ciclopedonale di via Daminelli.