Lombardia: Terzi, ‘sempre più car sharing, pronte auto elettriche in 8 complessi Aler’

Giugno 8, 2022

Milano, 8 giu.(Adnkronos) – È stato presentato a Varese il nuovo servizio di mobilità condivisa, sostenibile e inclusiva che interessa otto complessi residenziali Aler nelle città di Varese, Como, Monza, Busto Arsizio, Saronno e Seregno, realizzato grazie a postazioni del car sharing E-Vai dedicate in esclusiva ai condomini.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella sede Aler di Varese con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, del presidente di Aler, Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, Giorgio Bonassoli; del presidente di Fnm, Andrea Gibelli, e dell’amministratore delegato di E-Vai, Giovanni Martino. Il progetto, sviluppato da E-Vai (società del Gruppo Fnm) e da Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, ha consentito di realizzare presso i complessi residenziali Aler otto nuove postazioni, denominate E-Vai Point, dove ogni condomino può noleggiare un’automobile elettrica di ultima generazione dotata di un’autonomia media di 350 km.

Le postazioni sono così dislocate: Varese, via Romans Sur Isere 45 e via Borromini 35; Como, via Sanzio 6/12; Monza, via Poliziano 9; Busto Arsizio, via Rossini 75; Saronno, via Brianza 5; Saronno, via Miola 79 e Seregno, via Bottego 15a.

Grazie alla collaborazione tra Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio ed E-Vai i condomini hanno ora a disposizione, nei pressi della propria abitazione, un’automobile per le proprie esigenze di mobilità. Dalle piccole commissioni alle visite sanitarie, con il car sharing di E-Vai è possibile raggiungere direttamente la propria destinazione anche se non si è in possesso di un veicolo privato e in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere al trasporto pubblico locale.

Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio ha scelto la mobilità sostenibile di E-Vai anche per la propria flotta aziendale dotandosi di quattro automobili elettriche a disposizione dei propri dipendenti per svolgere le attività lavorative. In questo modo si raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il parco auto aziendale, riducendo i costi di gestione e minimizzando l’impatto ambientale. Inoltre, le auto elettriche di E-Vai possono transitare nelle zone Ztl e possono essere parcheggiate sulle strisce gialle e blu dei comuni convenzionati, risparmiando così tempo e denaro durante le uscite lavorative.

“Le azioni portate avanti – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Terzi – in tema di mobilità sostenibile vanno di pari passo con la sharing mobility e il progetto E-Vai ne è l’esempio concreto. Oggi il car sharing di E-Vai è presente in oltre 100 Comuni ed è integrato con il sistema ferroviario lombardo e negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. Non si tratta solo di promuovere la mobilità sostenibile e intermodale: con questo progetto, infatti, il servizio di car sharing E-Vai assume anche un vero e proprio risvolto sociale, dando l’opportunità ai dipendenti Aler e in esclusiva ai condomini dei complessi residenziali Aler di poter usufruire di un servizio innovativo e a basso impatto ambientale”.

“In un’ottica di condivisione – afferma Giorgio Bonassoli – e riduzione dell’impatto ambientale, è con soddisfazione che, in collaborazione con E-Vai, inauguriamo un servizio in più, moderno, versatile, condiviso ed inclusivo. Sempre nell’ottica della condivisione e compartecipazione nella riduzione dell’impatto ambientale, Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio ha dotato inoltre per la prima volta di auto elettriche la propria flotta aziendale, realizzando quattro postazioni, una presso ogni sede aziendale, con le apposite colonnine di ricarica”.

“La possibilità – afferma il presidente del gruppo Fnm, Andrea Gibelli – di soddisfare le proprie esigenze di mobilità è oggi più che mai una necessità tanto per la vita delle singole persone quanto per lo sviluppo di una comunità. La presenza del car sharing di E-Vai nei complessi condominiali Aler rappresenta in questo senso una proposta concreta che si integra al servizio del trasporto pubblico locale, andando incontro alle esigenze delle persone”.