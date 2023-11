Lombardia: tra 5 giorni ‘fine pena’ per Formigoni, su estinzione serve ok giudici

Novembre 7, 2023

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – Pochi giorni e per Roberto Formigoni finirà l’affidamento in prova ai servizi sociali scattato il 3 ottobre 2022 quando i giudici del tribunale della Sorveglianza di Milano avevano acconsentito, come richiesto dall’ex governatore lombardo, alla possibilità di insegnare italiano alla suore straniere dell’istituto Piccolo Cottolengo Don Orione. Il prossimo 12 ottobre la sua pena si ‘estingue’, ma per essere dichiarata tale c’è ancora un passaggio formale.

L’Uepe, gli Uffici di esecuzione penale esterna, dovrà mandare una relazione finale ai giudici della quale quest’ultimi discuteranno in un’udienza in camera di consiglio. Le premesse per l’estinzione – il ‘fine pena’ era fissato a marzo 2024, ma Formigoni beneficia dello sconto previsto dalle legge nei casi di buona condotta – ci sono tutte per un uomo che potrebbe tornare a essere protagonista in politica.

L’affidamento aveva interrotto la detenzione domiciliare ottenuta nel luglio 2019 dopo che l’ex presidente della Regione Lombardia aveva scontato nel carcere milanese di Bollate i primi cinque mesi dei 5 anni e 10 mesi della condanna per corruzione nel processo Maugeri.