Lombardia: Vecchioni su Majorino, ‘con lui Regione non lascerà indietro nessuno’

Febbraio 6, 2023

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – “Io non amo fare il passatista, quello che dice ‘quando c’ero io’, ‘quei tempi’, ‘quando ero giovane io erano tempi migliori’, ‘le cose andavano bene’. Non è vero, le cose non andavano così”. Così il cantautore milanese Roberto Vecchioni apre il suo video pro-Majorino. Un video nel quale si rivolge ad un elettorato di coetanei, spiegando perché, secondo lui, varrebbe la pena, alle prossime elezioni, votare per il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza di Regione Lombardia.

“Noi ‘agé’ -dice Vecchioni- pensiamo sempre che il passato sia meglio, però di una cosa sono abbastanza certo: nel bene o nel male, nel nostro passato c’era un indirizzo, c’era una ragione per fare qualcosa, c’era il bene, la parte giusta, e la parte sbagliata. E si sapeva anche come scegliere, che posizione prendere”. Oggi, invece, “il mondo è confuso, molto confuso. C’è un grandissimo disordine. E abbiamo bisogno di una luce, di qualcuno che ci dia un indirizzo”. Ecco perché “forse, anzi, proprio per questo sono molto grato a Pierfrancesco Majorino, che ha accettato, ha voluto e ha desiderato essere presidente della Regione Lombardia”.

“Io -aggiunge- me lo auguro tantissimo” perché Majorino “è un mio amico caro da tanto tempo, una persona generosa e affabile, una persona competente che sa che cosa è la Lombardia”. E “io sono sicuro che con lui la Regione, veramente, dalla sanità a tutti gli altri campi, farà un balzo e non lascerà indietro nessuno”.