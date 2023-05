Lonely Planet compie 50 anni e lancia un concorso per i fan viaggiatori

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – Nel 2023 Lonely Planet compie 50 anni e per fare festa invita i fan a partecipare a un concorso che mette in gioco la loro passione di viaggiatori e in palio splendidi premi. Se si parla di Lonely Planet e di un anniversario così importante vengono in mente due temi fondamentali: la passione per il viaggio e il bagaglio personale di storie di chi ama viaggiare in compagnia delle mitiche guide, spesso mettendo le altre persone a parte della propria esperienza. Questi aspetti, del resto, furono molto importanti anche per la nascita della casa editrice, quando nel 1973 Tony e Maureen, al termine del viaggio che da Londra li aveva portati in Australia lungo il mitico Hippie Trail, decisero di scrivere una piccola guida ad uso degli amici. Da quella scelta di condivisione nacque Across Asia on the cheap, la prima Lonely Planet della storia.

Il concorso dedicato ai 50 anni della casa editrice mette in gioco un’attitudine simile: invita i partecipanti a indicare i loro viaggi più riusciti e quelli che sognano di fare, creando virtualmente una libreria personale di guide. Al termine della creazione, ogni concorrente otterrà un passaporto Lonely Planet personalizzato da condividere con i propri amici. La magia della condivisione non finisce qui, perché con uno share del passaporto i partecipanti potranno accrescere fino a 3 volte le possibilità di vincere.

Al link 50annidiviaggi.lonelyplanetitalia.it è possibile partecipare al concorso. Come anticipato, i premi in palio sono ghiotti e numerosi, grazie ai partner Turisanda e Fowa. Vi lasciamo il gusto di scoprirli tutti, ma vi anticipiamo che con il primo e il secondo premio si vola negli Stati Uniti e all’Havana con i Presstour by Turisanda. Al terzo estratto, invece, andrà un soggiorno in Giordania ad Amman.

A tutti questi premi, infine, sarà abbinata una notte a UlisseFest – La festa del viaggio Lonely Planet, che si terrà a Pesaro dal 13 al 16 luglio 2023. I premi a seguire, poi, saranno anch’essi di grande interesse, perché si parla di dotazioni fotografiche di alto livello, perfette per accompagnarvi nei prossimi viaggi, e di bonus da spendere sullo shop Lonely Planet Italia.

A questo punto la domanda sorge spontanea: quanto è difficile provare a vincere? La risposta è che partecipare è davvero semplice: componete la vostra libreria personale di guide Lonely Planet, inserite la vostra mail e condividete, se lo vorrete, l’esperienza del concorso con gli amici. Il concorso per i 50 anni di Lonely Planet è divertente, perché è prima di tutto un gioco, e dà diritto comunque a un premio: un capitolo del nuovo libro fotografico Lonely Planet Fuori rotta e un codice sconto Turisanda.