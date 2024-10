Lucca Comics, Samsung Electronics Italia porta il suo mondo gaming

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – Tornei avvincenti, anteprime esclusive, incontri con talent e tutte le tecnologie all’avanguardia di Samsung Electronics Italia, a disposizione dei visitatori di ‘Lucca Comics & Games 2024’, tra i principali eventi europei dedicati al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, in programma a Lucca dal 30 ottobre al 3 novembre. Samsung allestirà presso la storica Casa del Boia, sulle mura di Lucca, un’area gaming innovativa e coinvolgente, pensata per offrire ai visitatori un’esperienza di gioco senza precedenti.

“Dopo la meravigliosa esperienza della scorsa edizione, è per Samsung un enorme piacere tornare a Lucca in occasione di Lucca Comics & Games 2024”, ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia. “Quest’anno la nostra partecipazione ci vedrà ancor più protagonisti. Essere qui rappresenta un impegno concreto verso la comunità di appassionati, che, attraverso la nostra ampia gamma di prodotti adatti a tutte le tipologie di giocatore, potrà esplorare le nuove frontiere del gaming, anche grazie alla collaborazione con i principali protagonisti del settore”.

La Casa del Boia sarà completamente brandizzata Samsung e ognuno dei 3 piani della storica struttura sarà dedicato a molteplici e coinvolgenti esperienze di gaming. Al livello strada i visitatori potranno provare in anteprima uno dei titoli più attesi dell’anno: Call of Duty: Black Ops 6, edito da Activision. La campagna per giocatore singolo in stile cinematografico, l’esperienza multiplayer all’avanguardia e il ritorno dell’epica modalità zombie a round saranno disponibili in questo spazio interamente dedicato all’universo di Call of Duty. I fan avranno a disposizione postazioni allestite con console Xbox e TV Samsung Neo QLED di ultima generazione, che garantiscono un’esperienza di gioco fluida e reattiva. In quest’area, sarà inoltre possibile provare i dispositivi mobile top di gamma Samsung – Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Tab S10 – ideali per sperimentare la potenza di Call of Duty: Mobile, grazie ai miglioramenti hardware e software e all’ottimizzazione della camera di vapore per sessioni di gaming prolungate. Inoltre, un totem interattivo permetterà ai visitatori di scegliere sfondi virtuali a tema Call of Duty per scattare le proprie foto. Infine, l’SSD Speed Experience Zone, con focus sulla SSD 990 PRO, dimostrerà l’impatto degli SSD Samsung sulle prestazioni di gioco.

Al piano intermedio l’esclusiva lounge Samsung, un’oasi di relax progettata per offrire momenti di pausa e ristoro, ospiterà i meet & greet con alcuni dei volti più noti del mondo del gaming: il team dei Samsung Morning Stars, la celebre crew italiana di esports, rappresentata per l’occasione da BerryTV, Sober, Xiuder, Shioriboh e Kinggm95, e i gamer e streamer Velox, Predax, Martiz, Kasumisen, Kokeshi, SeoulMafia e Hitomiokami. Due postazioni saranno allestite con i monitor top di gamma della linea Odyssey, incluso l’Odyssey Neo G9 caratterizzato dallo schermo curvo super immersivo, Odyssey OLED G8 con la sua straordinaria qualità d’immagine e Odyssey Ark, il rivoluzionario monitor rotante. Questi monitor, grazie a tecnologie innovative come Quantum Matrix Technology, Quantum HDR e tempi di risposta ultrarapidi, offrono le massime prestazioni e la nitidezza visiva che i giocatori più esigenti ricercano, oltre a un elevato livello di personalizzazione per adattare l’esperienza di gioco alle proprie preferenze.

Salendo al livello superiore, a ridosso delle mura, i visitatori accederanno a un’area dedicata al gaming su PC e alla simulazione di guida. Qui gli amanti delle corse automobilistiche potranno vivere un’esperienza di guida immersiva e realistica con Forza Motorsport grazie a due simulatori equipaggiati con Odyssey G9, il monitor curvo top di gamma di Samsung dalle prestazioni eccezionali e con una qualità visiva senza precedenti, e con le periferiche Logitech di alta precisione, che comprendono volanti e pedaliera. Inoltre, dieci postazioni gaming allestite con monitor Odyssey G4 e SSD 990PRO permetteranno di esplorare l’ampia libreria di PC Game Pass e mettere alla prova le proprie abilità.

Ma le attività esclusive dedicate agli appassionati non finiscono qui: ad Halloween Samsung offrirà ai visitatori della Casa del Boia un’esperienza esclusiva e adrenalinica all’insegna di Call of Duty. Protagonista della serata sarà Xiuder, noto streamer e content creator, che non si limiterà a giocare a una sessione speciale in modalità zombie, ma fornirà anche un commento tecnico in diretta, condividendo con il pubblico strategie, approfondimenti e interagendo con i fan. L’obiettivo sarà duplice: resistere il più a lungo possibile all’assalto degli zombie e creare un’atmosfera coinvolgente e memorabile per tutti i partecipanti. Inoltre, Samsung premierà i giocatori che dimostreranno le migliori abilità o la maggiore resistenza con un esclusivo meet & greet con Xiuder, un’opportunità unica per incontrare il content creator e scattare una foto ricordo.