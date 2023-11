Lucca Comics: Zerocalcare, ‘pentito? No, la mia posizione non cambia per polemiche’**

Novembre 8, 2023

Roma, 8 nov. – (Adnkronos) – Pentito di non essere andato al Lucca Comics, dopo tutte le polemiche? “A 40 anni, se mi pentivo per le polemiche era una cosa ridicola. La mia posizione quella è, non è che cambia per le polemiche”. Strumentalizzato? “Se c’era qualcun altro, strumentalizzavano qualcun altro, comunque mi sembra anche scemo tornarci sopra”. Così Zerocalcare, al secolo Michele Rach, a margine della conferenza stampa di oggi alla Camera dei Deputati sulle condizioni dei detenuti politici in Turchia e sul caso Ocalan.

E a chi gli chiede del conflitto israelo-palestinese e se pensa di raccontarlo in un fumetto, risponde: “Oggi parliamo di un uomo detenuto in isolamento totale e di cui non parla nessuno, anzi i riflettori internazionali puntati su altro consentono che il Kurdistan continui a essere bombardato. Mi sembra poco rispettoso parlare di altro”.