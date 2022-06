Lucca: Mallegni, ‘alleati a forze alternative a sinistra, Vito? Cerca seggio col Pd’**

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Finalmente, dopo anni di incertezza la parte moderata della Città ha deciso di unirsi e sostenere Mario Pardini. Un nostro deputato, Elio Vito ha deciso da tempo di stare a sinistra, sposare il Partito Democratico e condividere con loro tutta una serie di scelte: cosa che noi, francamente, non abbiamo mai deciso di fare e mai faremo”. Così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

“Forza Italia ha dei valori riformisti, popolari, garantisti ed europeisti, sta saldamente nel centrodestra, lo rappresenta e ovviamente non farà mai accordi con la sinistra, qualsiasi colorazione o variazione di rosso essa abbia. Il collega Vito si è introdotto in una vicenda che non conosce, non sa chi sono le persone, non conosce la nostra storia, non ha assolutamente nessun tipo di riferimento del territorio, ma vuole solamente guadagnarsi un collegio che il Pd probabilmente non gli riconoscerà mai. Questo è un modo vecchio di fare politica e non ci riguarda: noi facciamo gli interessi dei cittadini di Lucca, stiamo insieme con tutte le forze che vogliono essere alternative a quella sinistra che ha governato male per dieci anni e su questo non abbiamo dubbi”.

“In questi giorni, inoltre, abbiamo assistito a spiacevoli ricatti – palesi o sottobanco – all’indirizzo di quelle forze politiche che si erano presentati come indipendenti al primo turno, arrivando addirittura a minacciare. E’ una cosa vergognosa, assolutamente inaccettabile ma alla quale la sinistra e il Partito democratico ormai sono abituati da tempo”.