Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La destra a Lucca si apparenta con #Casapound senza alcun imbarazzo e nessun distinguo. Per Salvini, Meloni e Berlusconi fascismo e xenofobia non sono dei tabù pur di raccattare quattro voti. Vanno fermati con la mobilitazione democratica nelle urne. A Lucca come in tutta Italia”. Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1, su twitter.