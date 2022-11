Lusso: Urso, ‘Made in Italy di eccellenza resta protagonista in contesto globale difficile’

Novembre 15, 2022

Milano, 15 nov. (Adnkronos) – “Il cambio del nome in ministero delle Imprese e del Made in Italy non è solo un cambiamento lessicale ma una chiara indicazione della nuova mission che questo governo vuole dare: promuovere, tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo. Il Made in Italy di eccellenza rappresentato da Altagamma è il fiore all’occhiello della nostra industria manifatturiera ed è stato capace di mantenere un ruolo da protagonista in un contesto mondiale in un periodo estremamente difficile, dando un contributo al Pil significativo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, in occasione della presentazione a Milano del 21esimo Osservatorio di Altagamma.

“Ci sono ancora grandi spazi di crescita – ha sottolineato Urso – per questo intendiamo operare congiuntamente con corpi intermedi e associazioni per consolidare i fondamentali della nostra industria di eccellenza, sostenerla nello sviluppo e promuoverla in tutto il mondo”.