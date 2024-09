M.O: Tajani,’a Parigi faremo punto, evitare escalation’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – ”Oggi a Parigi faremo il punto della situazione in Medio Oriente per capire cosa dare a livello diplomatico, per evitare l’escalation”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando nella sede della stampa estera in un briefing con il leader del Ppe spagnolo.