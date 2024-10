M5s: Appendino, ‘tra Conte e Grillo scelgo Movimento, no a Renzi o a chi vota con la destra’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott (Adnkronos) – Tra Conte e Grillo “sceglierei sempre e solo il Movimento che ho visto nascere e crescere. Ora ci serve senso di appartenenza attorno a battaglie nuove, l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono personalismi e mediatori”. Lo dice Chiara Appendino al Corriere della sera.

“Il nostro futuro dipende solo dalla capacità di dare risposte a chi oggi si sente escluso: chi non riesce a curarsi per una sanità allo sfascio; chi si spacca la schiena per stipendi da fame; chi cerca di tenere in piedi la sua azienda in mezzo a mille ostacoli. Io guardo a loro, non a Renzi e a chi vota con la destra. A chi si dice testardamente unitario rispondo che dobbiamo essere testardamente alternativi a Meloni”, spiega la deputata M5s.

Come vede Elly Schlein candidata a Palazzo Chigi? “Non è questo il punto oggi, ma i temi su cui costruire un’alleanza”, risponde Appendino.