M5s: Appendino, ‘vinto democrazia, continuiamo a lavorare per dare risposte ai cittadini’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “La comunità del Movimento 5 Stelle è stata chiamata a esprimersi e ha risposto presente: hanno vinto democrazia e partecipazione, hanno vinto i nostri principi fondanti. Ora è il momento di scrivere una pagina nuova, con un mandato chiaro che condivido pienamente: siamo progressisti indipendenti, la rotta è tracciata. Tocca a tutti noi riempire di contenuto quella che non deve restare una vuota etichetta ma deve al contrario diventare un’identità forte di cui sentirsi orgogliosamente parte”. Lo scrive la deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, in un post sui suoi canali social.

“Ci sono milioni di cittadini fuori dai palazzi che aspettano risposte – aggiunge -. Penso ai giovani che vogliono più possibilità di partecipare, con cui in questi mesi mi sono confrontata nelle scuole e per i quali continueremo a proporre la legge per estendere il diritto di voto ai sedicenni. Penso ai lavoratori vittime di stipendi bassi e cassa integrazione, che ho ascoltato tante volte ai cancelli delle fabbriche e alle manifestazioni. Da quei confronti sono nate la proposta di legge ‘Olivetti’ per diminuire le differenze di stipendi tra top manager e dipendenti e l’emendamento per integrare lo stipendio a chi è in cassa integrazione e non riesce ad arrivare a fine mese. Penso alle persone escluse da un governo sordo al loro grido di aiuto: i cittadini che non possono più permettersi di curarsi, quelli che non riescono a pagare le rate del mutuo e rischiano di perdere la casa, quelli per cui andare a scuola o a lavoro in orario con un mezzo pubblico sta diventando un’impresa impossibile”.

“Questa per noi è sempre stata la base della democrazia: ascoltare le persone, farci carico dei problemi della comunità, e dare risposte concrete. Rimbocchiamoci le maniche”, conclude Appendino.