M5s: arriva ‘Nova’, la kermesse che chiuderà Assemblea costituente, domani lancio video**

4 Novembre 2024

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – La resa dei conti, nel Movimento 5 stelle, sta per arrivare. Il 23-24 novembre, in una due giorni full immersion, gli iscritti potranno finalmente decidere del futuro della creatura pentastellata, con la conclusione dell’Assemblea costituente. Se il ‘Documento d’indirizzo’, con le decisioni prese dai 330 del confronto deliberativo, che dovranno votare dalla base, verrà reso noto a partire da venerdì 8 novembre, dai social di Campo Marzio arriva un’altra novità.

Su Instagram, Facebook e X, il Movimento 5 stelle svela il nome della kermesse finale con un teaser che, secondo quanto apprende l’Adnkronos, anticiperà il lancio del video vero e proprio previsto per domani. Tra le vie della sempre bellissima Roma, balza all’occhio una scritta sulle altre: ‘Nova’. Ed è proprio questo il nome scelto. Non uno a caso.

La nova, in astrologia, è un’enorme esplosione nucleare causata dall’accumulo di idrogeno, che fa sì che la stella diventi molto più luminosa del solito, un modo per omaggiare il grande percorso partecipativo che in questi mesi ha accompagnato il Movimento, caratterizzato da una vera e propria ‘esplosione’ di idee che ha animato, fin da agosto, il processo costituente. Ma anche la volontà di puntare sempre più in alto, brillare sempre di più, per rilanciare la propria azione politica, rimanendo però fedeli a quelle stelle, cinque, che da più di 15 anni illuminano il firmamento della base e degli eletti. Nova, poi, è la voglia di novità, e di rinnovamento, fondamentali per prepararsi alle sfide del futuro con tre parole d’ordine: partecipa, innova, decidi.