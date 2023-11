M5S: Baldini apre network giovani nel ricordo di Giulia Cecchettin

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Quella che si aprirà domani sarà la settimana in cui si celebrerà la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ed è per questo che vorrei aprire l’evento di oggi ricordando Giulia Cecchettin, purtroppo la 105esima vittima di femminicidio dall’inizio dell’anno”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, all’evento di lancio del network giovani del M5S in corso al Talent Garden di Roma.

“La politica e la società civile tutta in questa settimana parleranno del tema e leggeremo tanta retorica ma tanto la politica quanto la società civile devono interessarsi dell’importanza non tanto della repressione quanto dell’educazione. Perché quello che serve al nostro Paese principalmente è educare i nostri figli e le nostre figlie ad amare e a farlo nel modo giusto- rimarca Baldino -. Il M5S da tempo alla Camera ha promosso una legge che vuole introdurre l’educazione all’affettività nelle scuole perché educare ad amare occorre farlo sia in famiglia che nelle scuole. Spingeremo tantissimo perché il governo ci ascolti in questa battaglia di civiltà. Perché la retorica serve a poco, perché servono fatti concreti”, conclude Baldino.