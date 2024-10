M5s: Baldino, ‘Grillo animato da rancore, basta considerarci dei minus habens’

26 Ottobre 2024

Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Beppe ci sta dicendo che se il M5S cambia pelle preferisce vederlo morto perché non lo riconosce più come la sua creatura. Come in tutte le storie complicate non c’è chi ha ragione e chi ha torto, ma chi ha visione e prospettiva e chi no. Beppe è stato senza dubbio un visionario. Oggi però temo che le sue azioni siano animate più dal rancore che dalla razionalità”. Lo scrive su Facebook la vicecapogruppo del M5S alla Camera Vittoria Baldino.

“Credo che a Beppe avrebbe fatto bene viverlo di più da dentro il M5S: dai territori, dalla fatica degli eletti nelle istituzioni, per avere un quadro più realistico e meno idealizzato di cosa vuol dire passare dalle parole e dalle idee ai fatti. È come se il proprietario di una grande azienda non conoscesse i suoi operai, la sua catena produttiva, le difficoltà contabili e amministrative e pretendesse di giudicare e decidere senza cognizione di causa. In termini psicologici si direbbe animato da un bias di superiorità”, prosegue.

“Io voglio bene a Beppe, anche se lui mi conosce poco. Gli sarò per sempre grata per essere riuscito a risvegliare in me e in tantissimi altri la speranza che una politica diversa fosse possibile. Averci creduto ci ha permesso di fare una carriera che probabilmente altrimenti non avremmo fatto. Ma questo non gli consegna il diritto di considerare ciascuno di noi (salvo pochi eletti) come minus habens”, scrive tra l’altro Baldino.