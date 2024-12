M5s: Baldino, ‘video Grillo? Delusa, sembrava funeral party, è confuso’

3 Dicembre 2024

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Il video pubblicato da Beppe Grillo? “Sinceramente mi aspettavo di più, sono rimasta un po’ delusa, con quella musica sembra un ‘funeral party’. L’ho trovato confuso, ha citato una serie di proposte fatte da lui tutte recepite e approfondite, non è vero che non sia stato ascoltato. Lui sa quello che facciamo oppure no?”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata e vice capogruppo del M5S Vittoria Baldino.

E’ rimasta male per quanto visto stamattina? “No, non ci sono rimasta male”. Grillo ha detto che nel suo ufficio romano nessuno di voi è mai andato. “E’ falso – ha detto Baldino a Un Giorno da Pecora – io ci sono stata, è Beppe che ci è stato poche volte”. L’ex garante vi ha dato dei democristiani. Come risponde? “La battaglia annunciata da Beppe – ha concluso a Un Giorno da Pecora – mi sa molto di Democrazia Cristiana”.