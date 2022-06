M5S: Battelli, ‘parole vergognose vertici, da movimento 5 stelle a 1 Conte’**

Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Parole vergognose dai vertici M5S. Ma stiamo scherzando? Siamo passati dal movimento 5 stelle al movimento 1 Conte. Io non ho più parole”. Così scrive in una storia Instagram il deputato M5S Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue, commentando l’intervista rilasciata dal vicepresidente Cinque Stelle Mario Turco alla Gazzetta del Mezzogiorno, nella quale il senatore pentastellato afferma che “senza il presidente Conte i Cinque Stelle, di fatto, non esistono”.