M5S: Battelli, ‘su regola 2 mandati Conte dica cosa pensa’

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Ci sono molte persone che hanno acquisito tanta esperienza. Però, ovviamente, ci sono regole aure”. Lo dice Sergio Battelli dei 5 Stelle al Corriere sulla regola dei 2 mandati sulla quale ieri è tornato a farsi sentire Beppe Grillo. “Beppe è sempre stato chiaro. Il post è coerente con le sue posizioni”.

Perché si è schierato con Conte? Giusto l’estate scorsa voleva cacciarlo “Ho trovato abbastanza singolare il silenzio di Conte: mi aspetto che dica ufficialmente qualcosa sul secondo mandato. Per quanto riguarda Grillo e Conte c’è stato un percorso difficile, che oggi ha portato all’assetto attuale”.

Sareste anche pronti a una scissione interna per sostenere Draghi? “Non voglio parlare di soggetti politici nuovi. Ci sono colleghi che hanno stanchezza su molte cose. Dopo che Di Maio ha posto questioni politiche, per tutta risposta ha ricevuto insulti a raffica. La forza di un movimento sta anche in pensieri diversi, Giuseppe dovrebbe essere il primo a rispettarli”.