M5S: Bersani, ‘Grillo ha già perso, potrà fare qualche danno ma non indicare strada’

26 Novembre 2024

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Secondo me Grillo ha già perso. Potrà fare qualche danno ma non indicare la strada. Il motivo è semplice: siamo in tutt’altra fase. Lui ha interpretato un momento di antipolitica post-Bersluconi che non veniva solo dal basso, c’era anche del sovversivismo delle classi dirigenti. Ha comunque il merito di aver incanalato tutto questo nella scatoletta di tonno, ha portato il Movimento in Parlamento. Dopodiché la realtà, la politica e l’esperienza di governo l’hanno portato ad essere parte di una grande area politica che possiamo chiamare dei progressisti”. Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.