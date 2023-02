M5S: Bettini, ‘strada Conte sbagliata, sconfitto da autoisolamento’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Dopo la rottura che c’è stata tra il Pd e il M5s, penso che il Movimento di Conte abbia preso una strada sbagliata, di autoisolamento, di orgoglio mal riposto incentrato esclusivamente sulle sue possibili sorti trionfanti. Su questo è stato sconfitto”. Così Goffredo Bettini a Omnibus su La7.

“Dall’altra parte, il Terzo Polo non ha fatto alcuno sconto al Pd e non ha mostrato un’empatia nei confronti della battaglia del campo democratico largo che vede comunque il Pd sempre e inevitabilmente al centro – e per fortuna – di una risposta democratica alla destra. La situazione sulle alleanze si è molto complicata”.