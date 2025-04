M5S: Boccia, ‘qui con nostre differenze per mandare a casa Meloni’

5 Aprile 2025

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Alcune cose ci dividono dal M5S ma altre ci uniscono. Siamo d’accordo sulla critica alla corsa al riarmo dei 27 Stati e alle proposte della Commissione che puntano in questa direzione e d’accordo sulla prospettiva della difesa comune”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia alla manifestazione organizzata a Roma dal M5S.

“Certo, non siamo d’accordo sul supporto militare all’Ucraina ma tutto pensiamo che sia necessario intensificare gli sforzi diplomatici e politici, che vogliamo faccia l’Ue, per negoziare una pace giusta. A maggior ragione oggi quando Trump assume sempre più il punto di vista di Putin”.

“Con i 5S siamo alleati in tante amministrazioni, a Genova come in molte regioni e comuni e quando un alleato va in piazza noi ci siamo al netto delle differenze, per dare attenzione e ascolto. E siamo qui oggi perché qui c’è un pezzo di opposizione al governo della destra che ci ha isolato in Europa, che non ha una strategia per reagire ai dazi se non quella di sperare di andare con il cappello in mano a trattare con Trum. E insieme a tutte le opposizioni vogliamo mandare a casa il governo di Giorgia Meloni e Salvini”.