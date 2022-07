M5S: Borré, ‘Appendino può candidarsi ma resta spada Damocle 2 mandati’**

Luglio 29, 2022

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – A confermare all’Adnkronos che l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino può correre alle elezioni politiche per il M5S nonostante la condanna alle spalle per i fatti di piazza San Carlo è Lorenzo Borré, il legale da sempre a capo delle battaglie giudiziarie contro il Movimento. “Sulla condanna -spiega – nulla da eccepire perché assolta a maggio per il falso in bilancio e condannata sì, ma per l’altro reato (i fatti di piazza San Carlo, appunto) che è colposo e non doloso e non passato in giudicato”.

Per Borré tuttavia, la candidatura di Appendino non è totalmente priva di macchie: “Resta la spada di Damocle dell’interpretazione del codice etico che non risulta superata dalla consultazione del 2021 in cui passò il concetto di ‘mandato zero’ per i consiglieri comunali”, voluta dall’allora capo politico del M5S Luigi Di Maio.