M5s: Calenda, ‘Grillo è quello che è ma così avremo Vannacci contro Rizzo’**

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov (Adnkronos) – “Il punto non è Grillo. E’ quello che è”. Lo ha detto Carlo Calenda, al forum Adnkronos, parlando del ‘mea culpa’ politico fatto da Beppe Grillo in Tv.

“Quando ho fatto la campagna elettorale a Roma non ho mai incontrato una persona che dicesse ho votato la Raggi. Si era votata da sola -ha spiegato Calenda-. Se non usciamo da questa dimensione non sarà Grillo la prossima volta, ma Vannacci contro Marco Rizzo. Poi fanno tutti la stessa cosa, niente di quelli che hanno detto”.