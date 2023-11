M5S: Casaleggio, ‘Conte? Sarebbe ottimo leader Pd, Movimento dovrebbe cambiare nome’**

Novembre 24, 2023

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte sarebbe un ottimo leader per il Partico Democratico, ma probabilmente non del Movimento 5 Stelle che ho conosciuto”. Lo ha affermato Davide Casaleggio, fondatore della Benefit Corporation Camelot e figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, nel corso della trasmissione radiofonica ‘Giù la maschera’, su Radio 1 Rai.

“Il Movimento 5 Stelle, per quello che ho conosciuto io – molto diverso da quello di oggi – ha portato una grande consapevolezza agli italiani. Ovvero che è possibile fare un movimento dal basso, che è possibile scegliere i propri rappresentanti dal basso, che è possibile andare a governare un paese senza finanziamenti pubblici e che è possibile creare un programma condiviso dal basso e portarlo avanti nelle istituzioni. Credo che la consapevolezza sia il maggior risultato che abbia portato il Movimento 5 Stelle, almeno fino a quando è rimasto Movimento 5 Stelle. Oggi secondo me sarebbe necessario cambiargli nome, ma questo dettato anche da paure che sono umane e che hanno portato anche a cambiamento radicale e che si è dimostrato un fallimento anche nelle urne”.

Secondo Davide Casaleggio, ci sono tre grandi paure, ovvero “se c’è vita dopo il secondo mandato; se un’organizzazione politica può stare in piedi anche senza la passione politica dal basso, che gli garantiva con un finanziamento di 30 euro in media di ogni partecipante. Oggi questa cosa non c’è più, e quindi hanno deciso di richiedere finanziamenti pubblici. La terza paura è la democrazia dal basso. Che cosa succede se votano qualcun altro? E’ il motivo per cui Conte ha fatto la mono candidatura. Sono paure umane, che però hanno trasformato radicalmente un successo che abbiamo avuto in Italia”.