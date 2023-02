M5S: Casalino, ‘rinunciato a candidarmi e mi sono pentito, ma la prossima mi candido’**

Febbraio 28, 2023

Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “Io penso al bene di Conte e del Movimento. Era una campagna importante e Conte era la persona giusta per far ripartire il Movimento, non volevo che ci fosse nessuna macchia. Ho fatto questa scelta per non danneggiare Conte e il Movimento e il giorno dopo mi sono pentito. E mi sono detto che potevo anche affrontare la cosa, 12 anni nel Movimento è un’esperienza che sarebbe stata utile in una fase nuova e in Parlamento. Di questa cosa ne ho discusso con Conte che riteneva che le mie capacità nella comunicazione fossero importanti e mi ha detto: ‘scegli tu, è chiaro però che c’è bisogno di te nella comunicazione’. Io comunque ero convinto che avrei danneggiato e non me la sono sentita. La prossima volta però mi candido, se mi sarà offerta l’opportunità”. Così Rocco Casalino, responsabile comunicazione del M5S, registrando la puntata di ‘Belve’ in onda stasera su Rai 2.