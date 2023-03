M5S: Consiglio nazionale, ‘Schlein? Attendiamo a prova fatti svolta Pd’

Marzo 2, 2023

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Sulla nomina di Elly Schlein a segretaria del Partito democratico,” si lavora meglio con una segreteria in cui in linea di principio ci sono maggiori margini di consonanza su vari temi. Ma si attende ‘alla prova dei fatti la svolta del Pd'”. E’ la riflessione fatta, a quanto si apprende, dal Consiglio nazionale M5S riunito nel quartiere generale di via di Campo Marzo, presente anche il leader Giuseppe Conte che ha espresso l’auspicio che Schlein “incida davvero a fondo sulla riorganizzazione strutturale dei dem”, assicurando ai suoi che avrebbe aperto a un confronto con la neo segretaria del Pd.